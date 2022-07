Elezioni, la vittoria passa per i 64 collegi "in bilico": decisivi saranno il Sud e le isole (Di venerdì 29 luglio 2022) Li si può chiamare ?swing state? all?americana, oppure scegliere di fare riferimento al più emblematico di tutti quelli a stelle e strisce: l?Ohio. Sono i... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 29 luglio 2022) Li si può chiamare ?swing state? all?americana, oppure scegliere di fare riferimento al più emblematico di tutti quelli a stelle e strisce: l?Ohio. Sono i...

Piu_Europa : Primo giorno senza Draghi al Governo e prima vittoria per la corporazione dei tassisti. Alle elezioni porteremo av… - patriziaricci13 : RT @ValfredoPorega: Accordo raggiunto, Centrodestra unito verso le elezioni. Una campagna elettorale in piena estate. Fratelli d'Italia c'è… - CapoOrsoInPiedi : RT @DomaniGiornale: Annusando odore di vittoria alle elezioni, i giornalisti Rai schierati col centrodestra moltiplicano gli sforzi in vist… - pigi02 : RT @ValfredoPorega: Accordo raggiunto, Centrodestra unito verso le elezioni. Una campagna elettorale in piena estate. Fratelli d'Italia c'è… - CarloZinno : RT @ValfredoPorega: Accordo raggiunto, Centrodestra unito verso le elezioni. Una campagna elettorale in piena estate. Fratelli d'Italia c'è… -