Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. Spero in Draghi Berlusconi? Stima intatta»
La ministra dopo l'addio a Forza Italia: non potevo restare. Avrei barattato la mia coscienza e le mie idee con una poltrona

luisanna_ardu : E oplà... Carfagna: «Lascio Forza Italia e scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi»-… - ottobrerosa : RT @Newsinunclick: #ElezioniPolitiche2022 Mara #Carfagna: Scelgo #Calenda per salvare il Paese dagli estremismi... salvare da cosa?ma ci fa… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Mara Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» - dariodivico : Di Caro intervista Mara Carfagna: «Lascio Forza Italia e scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E sp… - DavideDana : Carfagna: «Lascio Forza Italia e scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi»- -

Intervista a Carfagna: 'Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi'. La ministra dopo l'addio a Forza Italia: non potevo restare, avrei barattato la mia coscienza e le ...

Carfagna: Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi
di Paola Di Caro

La ministra dopo l'addio a Forza Italia: non potevo restare. Avrei barattato la mia coscienza e le mie idee con una poltrona

È stata una lunga e sofferta riflessione. Ma Mara Carfagna ha deciso: "La scelta più difficile, anche umanamente per la riconoscenza che devo a Silvio Berlusconi, è stata quella di lasciare FI. Il passo successivo è stato più semplice. Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda".