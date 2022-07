Carfagna e Gelmini entrano in Azione per dare continuità all’agenda Draghi (Di venerdì 29 luglio 2022) «Se dieci giorni fa mi avessero detto che mi sarei trovata sotto un simbolo diverso rispetto a quello del partito in cui ho militato per quasi venti anni mi sarei fatta una risata. Ma in Italia c’era un governo che ha avviato la più grande campagna vaccinale della storia recente, ha aperto cantieri in tutto il Paese per scuole, asili nido, ferrovie, acquedotti, che ha prodotto una crescita del Pil del 6,6% l’anno scorso. E lo scorso 20 luglio è stata revocata la fiducia a questo governo, dal Movimento 5 Stelle, dalla Lega e purtroppo Forza Italia». Con queste parole Mara Carfagna formalizza il suo ingresso in Azione di Carlo Calenda. La ministra per il Sud lo aveva già anticipato ieri, dopo l’addio a Forza Italia. In conferenza stampa, nella sede della Stampa Estera, Carfagna è affiancata proprio da Calenda, e da Mariastella ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 luglio 2022) «Se dieci giorni fa mi avessero detto che mi sarei trovata sotto un simbolo diverso rispetto a quello del partito in cui ho militato per quasi venti anni mi sarei fatta una risata. Ma in Italia c’era un governo che ha avviato la più grande campagna vaccinale della storia recente, ha aperto cantieri in tutto il Paese per scuole, asili nido, ferrovie, acquedotti, che ha prodotto una crescita del Pil del 6,6% l’anno scorso. E lo scorso 20 luglio è stata revocata la fiducia a questo governo, dal Movimento 5 Stelle, dalla Lega e purtroppo Forza Italia». Con queste parole Maraformalizza il suo ingresso indi Carlo Calenda. La ministra per il Sud lo aveva già anticipato ieri, dopo l’addio a Forza Italia. In conferenza stampa, nella sede della Stampa Estera,è affiancata proprio da Calenda, e da Mariastella ...

