MatcovichEnrico : RT @Nicola_Bressi: #incendiboschivi Nel video, una teoria interessante. I boschi densi, intricati, con un sottobosco ricco di specie differ… - tiberiobagnarol : RT @Nicola_Bressi: #incendiboschivi Nel video, una teoria interessante. I boschi densi, intricati, con un sottobosco ricco di specie differ… - qn_lanazione : #incendio - Bruciano i boschi sopra #Coreglia, abitazioni a rischio. Paura nella notte / FOTO - Cronaca - cesarebrogi1 : RT @MassimoMainard1: Bruciano i boschi della Germania: la difficoltà a spegnere le fiamme per mancanza d’acqua e vegetazione secca https://… - Elutari : RT @Nicola_Bressi: #incendiboschivi Nel video, una teoria interessante. I boschi densi, intricati, con un sottobosco ricco di specie differ… -

Il Fatto Quotidiano

Sono ripresi i roghi nell Mediavalle del Serchio. Sul posto anche quattro elicotteri antincendio della flotta ...Una direttiva generale del Land in vigore fino alla fine di settembre dispone che dal quarto livello di soglia di pericolo di incendio è vietato lasciare le strade neiper addentrarsi nella ... Bruciano i boschi della Germania: la difficoltà a spegnere le fiamme per mancanza d’acqua e… Sono ripresi i roghi nell Mediavalle del Serchio. Sul posto anche quattro elicotteri antincendio della flotta regionale ...GORIZIA - Da dieci giorni oltre mille persone stanno lottando contro il fuoco in Friuli Venezia Giulia. «Gli anziani che hanno il polso della situazione - commenta a denti ...