Argentina, in migliaia chiedono il "reddito minimo universale" (Di venerdì 29 luglio 2022) migliaia di persone hanno manifestato a Buenos Aires per chiedere l'introduzione di un "reddito minimo universale" in Argentina, mentre il Paese sudamericano è in piena crisi economica. I manifestanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022)di persone hanno manifestato a Buenos Aires per chiedere l'introduzione di un "" in, mentre il Paese sudamericano è in piena crisi economica. I manifestanti ...

Ninnolas : RT @rbu_italia: 'Migliaia di persone hanno manifestato a Buenos Aires per chiedere l'introduzione di un 'reddito universale'. L'Argentina è… - rbu_italia : 'Migliaia di persone hanno manifestato a Buenos Aires per chiedere l'introduzione di un 'reddito universale'. L'Arg… - amaryllide1 : RT @Sar20360731: @jacopo_iacoboni Iraq Serbia Vietnam Siria Libia e alte tante rovesciato governi in Cile argentina Grecia complici dei gen… - Sar20360731 : @jacopo_iacoboni Iraq Serbia Vietnam Siria Libia e alte tante rovesciato governi in Cile argentina Grecia complici… - Perla19733917 : RT @Maurofabio31: @liliaragnar Con giorgia finiranno l'opera del siero magico che già migliaia di vittime ha fatto, ora cancellano le tracc… -