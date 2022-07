Volley: si giocherà a Cagliari la Supercoppa di Superlega 2022 (Di giovedì 28 luglio 2022) Si giocherà a Cagliari la Supercoppa Superlega 2022 di Volley. La manifestazione sarà disputata al PalaPirastu, organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Sardegna, la Regione Sardegna e il Comune di Cagliari. Sarà il primo evento ufficiale della stagione 2022/23 e si svolgerà lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre. Saranno impegnate nelle semifinali Cucine Lube Civitanova contro Modena Volley e Sir Safety Susa Perugia contro Itas Trentino. Nella giornata dell’1 novembre si giocherà invece la finale tra le due vincenti. Il presidente della FIPAV Sardegna, Eliseo Secci ha dichiarato: “Ricordo molto bene l’entusiasmo dei tifosi per la Supercoppa del ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Siladi. La manifestazione sarà disputata al PalaPirastu, organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Sardegna, la Regione Sardegna e il Comune di. Sarà il primo evento ufficiale della stagione/23 e si svolgerà lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre. Saranno impegnate nelle semifinali Cucine Lube Civitanova contro Modenae Sir Safety Susa Perugia contro Itas Trentino. Nella giornata dell’1 novembre siinvece la finale tra le due vincenti. Il presidente della FIPAV Sardegna, Eliseo Secci ha dichiarato: “Ricordo molto bene l’entusiasmo dei tifosi per ladel ...

