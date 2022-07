Valcamonica, a Niardo strade invase da legno, sassi e fango dopo il nubifragio: “Veniva giù di tutto. Un disastro, peggio dell’alluvione dell’87” (Di giovedì 28 luglio 2022) Hanno spalato senza sosta, tutto il giorno, gli abitanti dei paesi dell’Alta Valcamonica, nel Bresciano, dove la scorsa notte un nubifragio ha trasformato le strade in torrenti, a causa dell’esondazione del torrente Re. A 35 anni dall’alluvione che causò cinque vittime, Niardo e Braone sembrano rivivere lo stesso incubo. “È uguale a al 1987: un’ora di acqua ha fatto questo disastro. Tremava tutto, Venivano giù i sassi”, racconta un residente che, vanga in mano, si è messo subito al lavoro. “A me il maltempo ha rotto la macchina, che era in cortile, e tutto l’appartamento è da rifare“, aggiunge una donna. “Ho sentito ambulanze e vigili del fuoco – racconta un altro residente di Niardo – Pensavo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Hanno spalato senza sosta,il giorno, gli abitanti dei paesi dell’Alta, nel Bresciano, dove la scorsa notte unha trasformato lein torrenti, a causa dell’esondazione del torrente Re. A 35 anni dall’alluvione che causò cinque vittime,e Braone sembrano rivivere lo stesso incubo. “È uguale a al 1987: un’ora di acqua ha fatto questo. Tremavano giù i”, racconta un residente che, vanga in mano, si è messo subito al lavoro. “A me il maltempo ha rotto la macchina, che era in cortile, el’appartamento è da rifare“, aggiunge una donna. “Ho sentito ambulanze e vigili del fuoco – racconta un altro residente di– Pensavo a ...

