Stellantis | nel 2023 due nuovi modelli a marchio Fiat

(Di giovedì 28 luglio 2022)ha un “grande potenziale di crescita, a iniziolanceremo duebev: una hatchback e un suv di segmento B con 400 km di autonomia”. Lo ha detto il ceo diCarlos Tavares durante la conference call sui conti del primo semestre, spiegando che ora il brand ha un management dotato di “passione e rigore” per farlo crescere anche in un contesto economico che si preannuncia complicato. Altra novità per il brand è il prossimo lancio della 500 elettrica negli Usa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LaStampa : Stellantis: +50 per cento delle vendite globali di auto elettriche nel primo semestre - gigibeltrame : Stellantis, nel primo semestre 2022 crescono ricavi e utili. BEV a +50% #digilosofia - telodogratis : Stellantis, nel primo semestre 2022 crescono ricavi e utili. BEV a +50% - chicco_1990 : RT @CalcioFinanza: Stellantis, ricavi +17% a 88 miliardi nel primo semestre: utile netto in crescita a 8 miliardi - FIRSTonlineTwit : Stellantis: la vendita di auto elettriche nel mondo cresce del 50% nel primo semestre. Utile netto a 8 miliardi. Gu… -

Inoltre, il manager ha rimarcato che le vendite globali Bev diprimo semestre 2022 'sono salite del 50%' rispetto a un anno fa a 136mila unita'. Per quanto riguarda la strategia sull'...... amministratore delegato di, presentando i conti del primo semestre 2022 del gruppo automobilistico, sottolineando che Jeep ha le capacita' per poter diventare 'il numero uno'mercato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Le Borse europee rallentano il passo mentre si avvicina l'apertura di Wall Street: i future sugli indici Usa sono negativi dopo il robusto rialzo dell ...(Teleborsa) - Brilla Piazza Affari, al contrario delle principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della vigilia, all'indomani della Fed che, come previsto, ha alzato i tassi d'interesse d ...