Sky | Modugno | “Visto cosa è successo a Mario Rui? Decisione di Spalletti su Kim”

(Di giovedì 28 luglio 2022) Francesco, inviato di Sky Spoer ha fatto il punto sul Napoli, dopo l'amichevole contro l'Adana Demirspor di Montella. Francesco, giornalista e inviato di Sky Sport 24, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato la prestazione del Napoli nell'amichevole contro Adana Demirspor: "Hirving Lozano nella partita di ieri ha fatto un gol e mezzo dimostrando di avere già una certa gamba. A prescindere dai gol è stato sempre dentro la partita. In generale il Napoli è più forte di quello che pensiamo, sono rimasto colpito vedendo questa squadra all'opera contro l'Adana di Montella".nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda il nuovo acquisto Kim, devo dire che è arrivato col sorriso e subito si è integrato in squadre, si diceva che avrebbe avuto molti problemi, ma sono i soliti luoghi

Francesco di Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Mario Balotelli Dopo l'amichevole di ieri tra il Napoli e la sua squadra, Mario Balotelli è intervenuto ai microfoni di Sky, intervistato da Francesco.