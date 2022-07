Se il microfono del PC non funziona, fa l'Eco o con volume basso (Di giovedì 28 luglio 2022) Con il grande successo delle app di meeting e di videochiamate il microfono è diventato uno degli accessori più importanti del PC. Mentre prima veniva utilizzato soltanto da giocatori e videomaker, adesso è diventato uno strumento essenziale per partecipare alle riunioni in videocall o per chiamare amici e parenti direttamente dal PC. See il microfono non viene riconosciuto, non viene rilevato o non funziona potremmo incontrare serie difficoltà a fare meeting o ad avviare nuove videochiamate. Inoltre, a causa del cattivo uso del microfono può darsi che si verifichi un effetto eco durante una videoconferenza oppure che chi ci ascolta senta rumori di fondo o senta la nostra voce troppo bassa. Nella guida che segue vi mostreremo come risolvere i problemi col microfono del PC, passando in rassegna tutti i ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 28 luglio 2022) Con il grande successo delle app di meeting e di videochiamate ilè diventato uno degli accessori più importanti del PC. Mentre prima veniva utilizzato soltanto da giocatori e videomaker, adesso è diventato uno strumento essenziale per partecipare alle riunioni in videocall o per chiamare amici e parenti direttamente dal PC. See ilnon viene riconosciuto, non viene rilevato o nonpotremmo incontrare serie difficoltà a fare meeting o ad avviare nuove videochiamate. Inoltre, a causa del cattivo uso delpuò darsi che si verifichi un effetto eco durante una videoconferenza oppure che chi ci ascolta senta rumori di fondo o senta la nostra voce troppo bassa. Nella guida che segue vi mostreremo come risolvere i problemi coldel PC, passando in rassegna tutti i ...

