sportli26181512 : Satriano, un talento che vale più di 28 crediti. Però Destro lo può oscurare: Satriano, un talento che vale più di… - JumpedGoldoni : @L_Interist_a @Inter_Scout Sì chiaro, non tutti possono diventare campioni, però alcuni sì, perché per ogni Casadei… -

La Gazzetta dello Sport

Dopo Pinamonti un altro giovane attaccante dell'Inter prova a trovare la sua dimensione in Serie A con la maglia dell'Empoli. Si tratta di Martin. IL PROFILO Classe 2001,è una prima punta che ha una buona struttura fisica (alto 187 cm), ma può giocare anche in appoggio al centravanti e anche da trequartista. In poche parole un identikit perfetto per Paolo ...... la coreografia di Amedeo Amodio su musiche di Bizet, insieme a Michele, primo ballerino ... Punto focale della serata è quello di promuovere ed incoraggiare ilcreativo del Corpo di ... Satriano, un talento che vale più di 28 crediti. Però Destro lo può oscurare Parola a Paolo Zanetti. Così il nuovo allenatore dell’Empoli nell’intervista a La Gazzetta dello Sport su Satriano ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...