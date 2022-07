Roma scatenata sul mercato | un top come vice Abraham!

(Di giovedì 28 luglio 2022) Lacontinua ad essere la protagonista deltra le squadre italiane, e infatti dopo aver ingaggiato Dybala sta già cercando unAbraham. Secondo calcio.com, tra i nomi sul taccuino dei dirigenti della squadra capitolina è spuntato Andrea Belotti, attualmente nella lista degli svincolati. L’attaccante chiede uno stipendio di 3 milioni ma c’è la possibilità che abbassi le pretese con lo scorrere dei giorni. BelottiTorino Una delle chiavi che potrebbe portare aBelotti sarebbe Eldor Shomurodov, che vorrebbe più spazio per dimostrare le proprie qualità. Sull’uzbeko ci sono diversi club di Serie A, uno su tutti il Torino, ex club di Belotti il quale vorrebbe il giocatore ma non a titolo definitivo. L’offerta dei granata potrebbe essere un ...

La Lazio risponde alla Roma sul mercato e piazza un colpo importante che andrà a rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. Dopo aver assistito ad una Roma che ha prima chiuso per l'ingaggio a costo zero di Paulo Dybala e che sta adesso trattando l'arrivo di un ottimo centrocampista come Wijnaldum in uscita dal Paris Saint Germain, la Lazio risponde alla Roma sul mercato e piazza un colpo importante che andrà a rinforzare la rosa di Maurizio Sarri: Matias Vecino