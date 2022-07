Rapina a giovani minacciati con un coltello, preso 17enne (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ indiziato di aver preso parte a tre violente rapine avvenute, nel quartiere napoletano del Vomero, dal 30 giugno al 6 luglio scorsi. Un 17enne è stato fermato dai carabinieri e condotto in una comunità in esecuzione di un’ordinanza a seguito delle indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, Nel corso di una delle tre rapine, avvenuta il 6 luglio, coltello alla mano, il 17enne si sarebbe fatto consegnare denaro e telefoni cellulari da giovani vittime, fuggendo a bordo di scooter risultato rubato. In quell”occasione i carabinieri riuscirono a bloccare il 17enne (che fu denunciato) insieme a due suoi complici maggiorenni che invece furono arrestati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ indiziato di averparte a tre violente rapine avvenute, nel quartiere napoletano del Vomero, dal 30 giugno al 6 luglio scorsi. Unè stato fermato dai carabinieri e condotto in una comunità in esecuzione di un’ordinanza a seguito delle indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, Nel corso di una delle tre rapine, avvenuta il 6 luglio,alla mano, ilsi sarebbe fatto consegnare denaro e telefoni cellulari davittime, fuggendo a bordo di scooter risultato rubato. In quell”occasione i carabinieri riuscirono a bloccare il(che fu denunciato) insieme a due suoi complici maggiorenni che invece furono arrestati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

