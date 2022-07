Parte Ideas 4Italgas | call per startup e scaleup per potenziare innovazione e tecnologia

Leggi su fmag

(Di giovedì 28 luglio 2022) Al via la, aperta atecnologiche di tutto il mondo, con l’obiettivo di ridurre i tempi di introduzione delle nuove tecnologie attraverso l’interazione con un ecosistema in grado di garantire un flusso continuo di conoscenze a supporto del raggiungimento dei target di digitalizzazione, efficienza operativa e sostenibilità fissati nel Piano Strategico Italgas 2022-2028. La società – primo operatore in Italia e terzo in Europa nella distribuzione di gas naturale – rafforza la collaborazione con SkipsoLabs, società che fornisce servizi di advisory e piattaforme tecnologiche per l’a livello internazionale, attraverso una nuova iniziativa dedicata all’open innovation: nasce in questo contesto l’iniziativa “4 ...