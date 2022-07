Nizza | un ex Inter nel mirino

Luxgraph : Schmeichel verso Nizza, il Leicester dei sogni perde un altro pezzo - GioC2392 : La trattativa CDK ricorda quella di Dalbert. Per tutti qualsiasi giorno era quello giusto, risultato: durata 3 mesi… - zazoomblog : Inter Dalbert farà la riabilitazione a Milano. Il Nizza lo aspetta per gennaio - #Inter #Dalbert #riabilitazione - _intermagazine : Inter, Dalbert a Milano per la riabilitazione, ma a gennaio lo aspetta il Nizza - ilDifforme : I nerazzurri si arrendono ad una rete di Openda. Inzaghi deluso:«Anche nelle amichevoli ci teniamo a fare bene».… -

...fuori dai convocati anche per la tournée e in questi ultimi giorni sarebbe stato offerto all'. ... tornato alla Roma dopo il prestito al. L'olandese non rientra nei piani di José Mourinho e ......il club di Percassi che vuole uno sconto rispetto alla valutazione di 20 milioni fatta dall'. ... Ore 08:51 - Empoli, ilsu Viti e Parisi Ilprova a fare mercato in serie A e mette gli ...Empoli, la trattativa potrebbe subire un’accelerazione. Resta in stallo il caso Zurkowski con la Fiorentina intenzionata a visionarlo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...