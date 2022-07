Niente sanzioni per Alpi Aviation. Draghi archivia il procedimento (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha archiviato il procedimento per l’eventuale sanzione pecuniaria per la mancata notifica della operazione di cessione della quota di maggioranza del capitale di Alpi Aviation s.r.l. a Mars (HK). La decisione è stata assunta con un decreto del 26 luglio. A darne notizia è Alpi Aviation, azienda friulana produttrice di droni, aeromobili e veicoli spaziali di cui il governo Draghi ha annullato la vendita a Mars, società controllata a sua volta da due gruppi statuali cinesi. Infatti, con un precedente decreto dell’11 marzo 2022 il presidente del Consiglio aveva esercito i poteri previsti dalla normativa Golden power annullando la vendita per omessa notifica e chiamando la società a ripristinare a proprie spese la ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mariohato ilper l’eventuale sanzione pecuniaria per la mancata notifica della operazione di cessione della quota di maggioranza del capitale dis.r.l. a Mars (HK). La decisione è stata assunta con un decreto del 26 luglio. A darne notizia è, azienda friulana produttrice di droni, aeromobili e veicoli spaziali di cui il governoha annullato la vendita a Mars, società controllata a sua volta da due gruppi statuali cinesi. Infatti, con un precedente decreto dell’11 marzo 2022 il presidente del Consiglio aveva esercito i poteri previsti dalla normativa Golden power annullando la vendita per omessa notifica e chiamando la società a ripristinare a proprie spese la ...

