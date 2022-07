Napoli, esame scritto della patente con micro-camera dietro la mascherina: nei guai 42enne (Di giovedì 28 luglio 2022) Aveva provato a superare la prova scritta dell’esame di guida con l’ausilio di una micro-telecamera nascosta dietro la mascherina. A finire nei guai un 42enne, che è stato scoperto e denunciato per “falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli pubblici”. Napoli, micro-telecamera per superare prova scritta della patente: nei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Aveva provato a superare la prova scritta dell’di guida con l’ausilio di una-telenascostala. A finire neiun, che è stato scoperto e denunciato per “falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli pubblici”.-teleper superare prova scritta: nei L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

