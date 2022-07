Minimo storico | Nothing Phone già in offerta | Google Pixel 6 e… | offerte choc di oggi

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Eccoci con una nuova puntata di, la rubrica in cui elenchiamo tutti i prodotti in vendita al loro prezzo più basso di sempre:parliamo di(1), ma anche di6, e non solo.1, 28/7/2022 – Computermagazine.it(1) GIA’ IN SCONTO Partiamo con il pezzo forte di, ovviamente il(1), smartche nelle ultime settimane ha catalizzato l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori. Su Amazon è possibile acquistarlo già in saldo, nonostante sia uscito pochi giorni fa: la versione da 8 gigabyte di ram più 256 di storage, di colore nero, è in vendita a ...