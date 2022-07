Meno gas? Doccia fredda per i calciatori - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 28 luglio 2022) Roberto Giardina Kalte Dusche, Doccia fredda per i giocatori dello Schalke 04, storica squadra della Ruhr. Ma non è un modo di dire per una sconfitta. Domenica prossima, dopo l'incontro fuori casa con ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roberto Giardina Kalte Dusche,per i giocatori dello Schalke 04, storica squadra della Ruhr. Ma non è un modo di dire per una sconfitta. Domenica prossima, dopo l'incontro fuori casa con ...

Marcozanni86 : L'accordo di ieri sul gas in #UE merita una riflessione profonda: la #Germania dei verdi sarà costretta a tagli dei… - Corriere : Un grado (e un’ora) in meno ai riscaldamenti pubblici e privati: il piano del governo di risparmio gas - Marcozanni86 : Dopo meno di 48 ore la strategia della commissione europea è già andata in frantumi: l'idea del razionamento energe… - TerrinoniL : Gas: termosifoni accesi un'ora in meno, stoccaggi e nuove fonti: ecco il piano del Mite - LaPresse - rumba15342942 : RT @Nmarru: @evamarghe Si fosse continuato a estrarre il gas dell'adriatico forse saremmo già indipendenti al 100% spendendo meno... e c… -