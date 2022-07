Juve Stabia in ritiro, la carica di capitan Tonucci: “Pronti a dare fastidio a tutti” (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Pescocostanzo (Aq) – Secondo appuntamento per le telecamere di Anteprima24 in giro nei ritiri delle formazioni campane in Abruzzo. Dopo la voce dei tifosi del Napoli, accorsi in massa a Castel di Sangro, stavolta ci si sposta di pochi chilometri per arrivare a Pescocostanzo, sede del ritiro della Juve Stabia. La formazione di Colucci, dopo una prima fase in sede, è arrivata in montagna per prepararsi al meglio in vista della stagione 2022/2023. La carica la suona capitan Tonucci: “Siamo una squadra giovane e siamo Pronti. Sarà una stagione impegnativa e in questo girone non c’è mai nulla di scontato. Vogliamo dare fastidio a tutti. Affronteremo questa sfida a spalle belle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Pescocostanzo (Aq) – Secondo appuntamento per le telecamere di Anteprima24 in giro nei ritiri delle formazioni campane in Abruzzo. Dopo la voce dei tifosi del Napoli, accorsi in massa a Castel di Sangro, stavolta ci si sposta di pochi chilometri per arrivare a Pescocostanzo, sede deldella. La formazione di Colucci, dopo una prima fase in sede, è arrivata in montagna per prepararsi al meglio in vista della stagione 2022/2023. Lala suona: “Siamo una squadra giovane e siamo. Sarà una stagione impegnativa e in questo girone non c’è mai nulla di scontato. Vogliamo. Affronteremo questa sfida a spalle belle ...

anteprima24 : ** Juve Stabia in #Ritiro, la carica di capitan #Tonucci: 'Pronti a dare fastidio ... ** - NotiziarioC : Juve Stabia: ecco il programma degli allenamenti congiunti - carlopili_ : RT @danpetzo: ufficiale Liberato rescinde il contratto con la SIAE FC e viene acquistato a parametro zero dalla Juve Stabia - cesapino85 : @LegaProOfficial: @USViterbese e #Monterosi quasi certe del Girone C Avellino, Catanzaro, Cerignola, Crotone, Fid… - ViViCentro : Langella: “La campagna acquisti fatta finora è in linea con la progettualità che ci eravamo riproposti” -