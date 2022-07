Giorgia e la provocazione nei confronti della Meloni: “Anche io sono Giorgia, ma..” (Di giovedì 28 luglio 2022) La storia Instagram della cantante è diventata virale Giorgia, la cantante sceglie l’ironia per sbeffeggiare Giorgia Meloni e il suo ormai celebre “Io sono…”. L’artista ha infatti pubblicato una storia Instagram dove ha scritto: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c****ni a nessuno“. Insomma senza mezzi temini la cantante dice la sua: il riferimento è a “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana”. La campagna elettorale, Anche sui social è già partita. L’artista di “Come Saprei” e “Gocce di Memoria” ha spopolato sulla rete con il ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 luglio 2022) La storia Instagramcantante è diventata virale, la cantante sceglie l’ironia per sbeffeggiaree il suo ormai celebre “Io…”. L’artista ha infatti pubblicato una storia Instagram dove ha scritto: “io, ma non rompo i c****ni a nessuno“. Insomma senza mezzi temini la cantante dice la sua: il riferimento è a “Iouna donna,una madre,italiana,cristiana”. La campagna elettorale,sui social è già partita. L’artista di “Come Saprei” e “Gocce di Memoria” ha spopolato sulla rete con il ...

361_magazine : La provocazione di #Giorgia nei confronti della #Meloni - circolo_l : RT @Ignazio_LaRussa: Che dite, ho risposto bene alla provocazione della giornalista? A chi dovrebbe far paura Giorgia Meloni? - PaceFlaminia : RT @Ignazio_LaRussa: Che dite, ho risposto bene alla provocazione della giornalista? A chi dovrebbe far paura Giorgia Meloni? - DON22590230 : RT @Ignazio_LaRussa: Che dite, ho risposto bene alla provocazione della giornalista? A chi dovrebbe far paura Giorgia Meloni? - luigilea : RT @Ignazio_LaRussa: Che dite, ho risposto bene alla provocazione della giornalista? A chi dovrebbe far paura Giorgia Meloni? -