**Elezioni: Renzi, 'per Letta no veti? Pd avrà fatto due conti su di me'** (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Le dichiarazioni del leader del Pd, Enrico Letta, sull'assenza di veti per eventuali alleanze con Matteo Renzi? "Il Pd in queste settimane diceva 'Renzi ci fa perdere voti, non lo vogliamo', evidentemente hanno fatto due conti e hanno cambiato idea. Dopodiché siamo in una situazione gravissima", dunque "prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo". Così Matteo Renzi, ospite di Agorà.

