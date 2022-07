Elezioni, Letta apre anche a Renzi: 'Non mettiamo veti nei confronti di nessuno' (Di giovedì 28 luglio 2022) 'L'ho già detto, noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno'. Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine della festa dell'Unità a San Miniato (Pisa), rispondendo a chi chiedeva se ci siano ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) 'L'ho già detto, noi nonneidi'. Così il segretario del Pd Enricoa margine della festa dell'Unità a San Miniato (Pisa), rispondendo a chi chiedeva se ci siano ...

