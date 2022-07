(Di giovedì 28 luglio 2022) E’ successo durante la partita traandata in scena ieri sera, valida per il secondo turno di qualificazione alla prossima Champions League e vinta dallaper 2-1. Ihanno fatto partire un coro inneggiante al presidente della Russia Vladimir. Episodio condannato da Vasyl Bodnar, ambasciatore dell’Ucraina ina, intervenuto su Twitter al termine del match: “Il calcio è un gioco leale. La Dinamoè stata più forte. E’ molto triste sentire daidelparole che sostengono l’assassino e l’aggressore che sta bombardando il nostro Paese”. “Sono grato all’amichevole popolo turco per il loro sostegno all’Ucraina e per i loro commenti ...

L'ambasciatore dell'Ucraina in Turchia, Vasyl Bodnar, ha condannato gli slogan cantati dai tifosi turchi a favore del capo di stato russo Vladimir Putin durante la partita trae Fenerbahçe, ieri sera, a Istanbul. "Il calcio è un gioco leale. La Dinamoè stata più forte. È molto triste sentire dai tifosi del Fenerbahçe parole che sostengono l'assassino e l'...L' Everton offrirà biglietti gratuiti ai rifugiati ucraini presenti nel Merseyside in occasione dell'amichevole pre - stagionale con la, in programma questo mese. L'incontro, che fa parte dell'iniziativa " Match for Peace " della Premier League ucraina , era già stato programmato per destinare i proventi ad associazioni ... Dynamo Kyiv-Fenerbahce, tifosi turchi inneggiano a Putin I tifosi turchi hanno fatto partire un coro inneggiante al presidente della Russia Vladimir Putin. Episodio condannato da Vasyl Bodnar ...L'ambasciatore dell'Ucraina in Turchia, Vasyl Bodnar, ha condannato gli slogan cantati dai tifosi turchi a favore del capo di stato russo Vladimir ...