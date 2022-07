Calciomercato Lazio, Hysaj floppa nel prestagione: pressing per Palmieri (Di giovedì 28 luglio 2022) La Lazio è stata una delle regine del Calciomercato estivo italiano: nonostante i numerosi acquisti però, il prestagione sta evidenziando alcune problematiche in campo. Hysaj infatti ancora non convince e per questo si tenta il pressing per Emerson Palmieri. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SU INSTAGRAM Il Calciomercato della Lazio ha stupito in maniera positiva la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Laè stata una delle regine delestivo italiano: nonostante i numerosi acquisti però, ilsta evidenziando alcune problematiche in campo.infatti ancora non convince e per questo si tenta ilper Emerson. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SU INSTAGRAM Ildellaha stupito in maniera positiva la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea - TMit_news : #Lazio, intesa raggiunta con #Vecino per un contratto triennale: restano da definire soltanto bonus e commissioni.… - Gazzetta_it : #Marcelo proposto alla Lazio: il brasiliano come risposta al colpo Dybala? - KunNicoolas : RT @DiMarzio: #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea - ModesteTamba : RT @DiMarzio: #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea -