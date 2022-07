“Basta me ne vado!”: Meghan Markle e il delirio in albergo, è successa l’apocalisse (Di giovedì 28 luglio 2022) La duchessa continua fare brutte figure: non la sopporta nessuno, in albergo è successo il caos e alla fine ha deciso di andare via Meghan Markle (Instagram)Meghan Markle si sta facendo terra bruciata intorno. La duchessa una volta essere andata via da palazzo ha continuato a creare disagi alla Royal family, ma non solo. Anche gli stessi operatori hanno rivelato di non gradire la sua presenza e il suo carattere così snob da mettere tutti sotto i suoi piedi. Negli ultimi giorni il gossip ha raccontato di una cena in America a New York, ristorante che ha risposto alla duchessa senza troppi mezzi termini: se avesse voluto mangiare si sarebbe dovuta accontentare di un tavolo come tutti gli altri clienti e non di una sala intera. Anche in questa occasione la reazione spropositata aveva scioccato tutti. A ... Leggi su direttanews (Di giovedì 28 luglio 2022) La duchessa continua fare brutte figure: non la sopporta nessuno, inè successo il caos e alla fine ha deciso di andare via(Instagram)si sta facendo terra bruciata intorno. La duchessa una volta essere andata via da palazzo ha continuato a creare disagi alla Royal family, ma non solo. Anche gli stessi operatori hanno rivelato di non gradire la sua presenza e il suo carattere così snob da mettere tutti sotto i suoi piedi. Negli ultimi giorni il gossip ha raccontato di una cena in America a New York, ristorante che ha risposto alla duchessa senza troppi mezzi termini: se avesse voluto mangiare si sarebbe dovuta accontentare di un tavolo come tutti gli altri clienti e non di una sala intera. Anche in questa occasione la reazione spropositata aveva scioccato tutti. A ...

