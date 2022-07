Ajax Lucca, gli olandesi in vantaggio sull’attaccante: superato il Bologna (Di giovedì 28 luglio 2022) L’Ajax avrebbe superato la concorrenza del Bologna per l’attaccante Lorenzo Lucca del Pisa, offerti 1/2 milioni in più L’Ajax avrebbe superato la concorrenza del Bologna per l’attaccante Lorenzo Lucca del Pisa, offerti 1/2 milioni in più. Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli olandesi potrebbero chiudere nella giornata di domani. Affare sempre in prestito con diritto di riscatto, ma a cifre più alte. Non è da escludere una controfferta dei felsinei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) L’avrebbela concorrenza delper l’attaccante Lorenzodel Pisa, offerti 1/2 milioni in più L’avrebbela concorrenza delper l’attaccante Lorenzodel Pisa, offerti 1/2 milioni in più. Secondo quanto riferito da Sky Sport, glipotrebbero chiudere nella giornata di domani. Affare sempre in prestito con diritto di riscatto, ma a cifre più alte. Non è da escludere una controfferta dei felsinei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

