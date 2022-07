Warner Bros. Discovery non fa sconti: cancellato lo show di Samantha Bee sulla TBS (Di mercoledì 27 luglio 2022) cancellato il programma Full Frontal nell’ambito dei tagli Wall Street Journal, di Joe Flint, pag. 6 Lo show di Samantha Bee sulla TBS è stato cancellato in seguito al calo degli ascolti, rendendo la satira politica l’ultima vittima della riduzione dei costi operata dalla nuova dirigenza della Warner Bros. Discovery Inc. La decisione di staccare la spina a “Full Frontal With Samantha Bee“, uno show settimanale di satira politica che andava in onda da sette stagioni, fa parte di una più ampia revisione delle reti via cavo della Warner Bros. Discovery, che comprendono TBS e TNT. Pur essendo acclamato dalla critica, “Full Frontal With Samantha Bee” ha ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 27 luglio 2022)il programma Full Frontal nell’ambito dei tagli Wall Street Journal, di Joe Flint, pag. 6 LodiBeeTBS è statoin seguito al calo degli ascolti, rendendo la satira politica l’ultima vittima della riduzione dei costi operata dalla nuova dirigenza dellaInc. La decisione di staccare la spina a “Full Frontal WithBee“, unosettimanale di satira politica che andava in onda da sette stagioni, fa parte di una più ampia revisione delle reti via cavo della, che comprendono TBS e TNT. Pur essendo acclamato dalla critica, “Full Frontal WithBee” ha ...

