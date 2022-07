Ultime Notizie Roma del 27-07-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 luglio 2022)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio Qui Sulle rive di questo lago il suono dei tamburi che attraverso i secoli unici genti diverse ci aiuta a tornare anche le fonti della Fede lo ha fermato Papa Francesco nell’omelia Durante la messa celebrata con la tendina canadese sul lago di Sant’Anna In occasione della X antenne Pirri message ci permette dicevamo di peregrinare idealmente fine luoghi Santi di immaginare Gesù che svolge gran parte del suo Ministero proprio Sulle rive di un lago il lago di Galilea si ricorda che prima per papà che la fraternità è vera che unisce i distanti che il messaggio di Rita via in terra non teme le differenze ci invita la comunione ripartire insieme perché tutti siano Pellegrini in cammino voltiamo pagina alla salail dipartimento di giustizia americano aperto un’indagine ...