Ucraina, salvato uomo da casa in fiamme (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fumo e fiamme si alzano da una casa alla periferia di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, che e' stata colpita da un bombardamento russo durante un intenso scontro di artiglieria vicino alla linea del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fumo esi alzano da unaalla periferia di Bakhmut, nell'orientale, che e' stata colpita da un bombardamento russo durante un intenso scontro di artiglieria vicino alla linea del ...

Ucraina, salvato uomo da casa in fiamme

Fumo e fiamme si alzano da una casa alla periferia di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, che e' stata colpita da un bombardamento russo durante un intenso scontro di artiglieria vicino alla linea del fronte. L'uomo viene salvato dai soccorritori.

Ucraina: un morto e 4 feriti in bombardamento Bakmut

Kiev, 27 lug. (Adnkronos) - A Bakhmut da sotto le macerie i soccorritori hanno salvato un uomo e hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo. I feriti al momento sono quattro. Lo ha comunicato su Telegram il Servizio di sicurezza dell'Ucraina.