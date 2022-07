TS – prove di svolta al netto dei tempi di recupero di Pogba Arthur con le valigie

(Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-27 19:31:03 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – Sono ore decisive per Paul, che ha lasciato gli Stati Uniti e sta rientrando in Italia in seguito all’infortunio al menisco esterno. Il francese sarà sottoposto a un nuovo consulto medico e a quel punto si chiarirà se per lui sarà necessario l’intervento chirurgico, un piano per altro già emerso nei giorni scorsi e che resta l’opzione più probabile in questo momento. Ididovrebbero oscillare tra le quattro settimane e qualche giorno in più, in linea di massima si pensa ad un periodo di stop fra i 30 e i 40 giorni. Ma al di là del futuro del Polpo, la Juventus era già a caccia di un centrocampista. Allez Juve! Leandro Paredes resta l’obiettivo numero uno e i contatti continui tra le parti ...

Ma per lamancano ancora alcuni tasselli: il primo è già storia grazie alla risoluzione del contratto di Aaron Ramsey , lavori in corso invece per la partenza di Arthur per il quale si cerca ...