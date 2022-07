Tagli in Parlamento, bergamaschi da 20 a 13: manovre nei partiti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Verso il 25 settembre Alle prese con le liste: nel Pd il «caso Misiani» già al terzo mandato. Per la Lega il colpo più pesante, entrerà invece Fdi. Forza Italia alle prese con le scosse interne. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Verso il 25 settembre Alle prese con le liste: nel Pd il «caso Misiani» già al terzo mandato. Per la Lega il colpo più pesante, entrerà invece Fdi. Forza Italia alle prese con le scosse interne.

