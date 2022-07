Stupro di Capodanno: “Ho pagato la coca al nipote di De Mita” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un caso difficile, omertoso e delicato. Se sei pensa poi che i protagonisti della vicenda erano quasi tutti minorenni. Quella notte ‘maledetta’, dalla quale Bianca, la ragazza di 16 anni stuprata da più di tre ragazzi, non si è ripresa. Quella notte in cui la droga girava come se non ci fosse un domani. Ma il domani è arrivato, e nessuno vuole dimenticare. Leggi anche: Stupro di Capodanno: spunta un nuovo indagato, ha offerto alla vittima una strana sigaretta Il nipote dell’ex premier De Mita Tra gli indagati anche Simone C. “Mo vi dico la verità – confessa una delle diciasettenni – la cocaina so che l’ha portata Simone, gli ho dato 27 euro, un grammo costa 80 e l’ho diviso con le mie amiche”. Queste le prime confessioni, dopo ore di bugie e di fatti riportati senza un senso logico. La notizia è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un caso difficile, omertoso e delicato. Se sei pensa poi che i protagonisti della vicenda erano quasi tutti minorenni. Quella notte ‘maledetta’, dalla quale Bianca, la ragazza di 16 anni stuprata da più di tre ragazzi, non si è ripresa. Quella notte in cui la droga girava come se non ci fosse un domani. Ma il domani è arrivato, e nessuno vuole dimenticare. Leggi anche:di: spunta un nuovo indagato, ha offerto alla vittima una strana sigaretta Ildell’ex premier DeTra gli indagati anche Simone C. “Mo vi dico la verità – confessa una delle diciasettenni – laina so che l’ha portata Simone, gli ho dato 27 euro, un grammo costa 80 e l’ho diviso con le mie amiche”. Queste le prime confessioni, dopo ore di bugie e di fatti riportati senza un senso logico. La notizia è ...

