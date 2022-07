Revocate le misure cautelari per i sindacalisti dell’Usb indagati a Piacenza. Restano ai domiciliari i quattro dirigenti del Si Cobas (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono state Revocate le misure cautelari inflitte a due sindacalisti Usb finiti al centro di un’indagine della Procura di Piacenza che ha messo sotto accusa varie azioni di protesta e sciopero che i sindacati di base hanno portato avanti dal 2014 al 2021 nel polo di Piacenza, snodo logistico tra i più grandi d’Europa. Durante gli interrogatori di garanzia che si sono tenuti il 22 luglio scorso davanti al Giudice per le indagini preliminari Sonia Caravelli, Fisal Elderdah, sottoposto a obbligo di firma tre volte a settimana, e il componente del coordinamento nazionale Riadh Zaghdane, sottoposto a divieto di dimora a Piacenza – entrambi difesi dagli avvocati Marco Lucentini e Arturo Salerni – hanno rilasciato dichiarazioni spontanee difendendo il proprio operato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono stateleinflitte a dueUsb finiti al centro di un’indagine della Procura diche ha messo sotto accusa varie azioni di protesta e sciopero che i sindacati di base hanno portato avanti dal 2014 al 2021 nel polo di, snodo logistico tra i più grandi d’Europa. Durante gli interrogatori di garanzia che si sono tenuti il 22 luglio scorso davanti al Giudice per le indagini preliminari Sonia Caravelli, Fisal Elderdah, sottoposto a obbligo di firma tre volte a settimana, e il componente del coordinamento nazionale Riadh Zaghdane, sottoposto a divieto di dimora a– entrambi difesi dagli avvocati Marco Lucentini e Arturo Salerni – hanno rilasciato dichiarazioni spontanee difendendo il proprio operato e ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Revocate le misure cautelari per i sindacalisti dell’Usb indagati a Piacenza. Restano ai domiciliari i quattro dirigen… - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Revocate le misure cautelari per i sindacalisti dell’Usb indagati a Piacenza. Restano ai domiciliari i quattro dirigen… - pantycat : RT @fattoquotidiano: Revocate le misure cautelari per i sindacalisti dell’Usb indagati a Piacenza. Restano ai domiciliari i quattro dirigen… - fattoquotidiano : Revocate le misure cautelari per i sindacalisti dell’Usb indagati a Piacenza. Restano ai domiciliari i quattro diri… - Czinforma : -