Reddito di Cittadinanza: tutte le novità dopo la conversione del Dl aiuti (Di mercoledì 27 luglio 2022) In sede di conversione in legge del Decreto “aiuti” non sono mancate le novità in materia di Reddito di Cittadinanza, nell’ottica di potenziare il meccanismo di inserimento – reinserimento lavorativo dei beneficiari. Grazie all’aggiunta di un articolo ad hoc all’interno del D.L. che disciplina il sussidio (Decreto-legge numero 4/2019) è stato previsto che, accanto all’attività dei Centri per l’impiego, anche i datori di lavoro privati possano proporre ai beneficiari RdC delle offerte di lavoro congrue. Se sulle modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione delle offerte si attende un apposito decreto ministeriale, la norma chiarisce già che il rifiuto di un’offerta, anche se proveniente da un datore di lavoro privato, avrà le stesse conseguenze di quelle dei Centri per l’impiego in ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 27 luglio 2022) In sede diin legge del Decreto “” non sono mancate lein materia didi, nell’ottica di potenziare il meccanismo di inserimento – reinserimento lavorativo dei beneficiari. Grazie all’aggiunta di un articolo ad hoc all’interno del D.L. che disciplina il sussidio (Decreto-legge numero 4/2019) è stato previsto che, accanto all’attività dei Centri per l’impiego, anche i datori di lavoro privati possano proporre ai beneficiari RdC delle offerte di lavoro congrue. Se sulle modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione delle offerte si attende un apposito decreto ministeriale, la norma chiarisce già che il rifiuto di un’offerta, anche se proveniente da un datore di lavoro privato, avrà le stesse conseguenze di quelle dei Centri per l’impiego in ...

