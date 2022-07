Papa Francesco:ascoltare grido ultimi, non lasciare soli emarginati (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Troppo spesso ci si lascia guidare dagli interessi di pochi che stanno bene. Occorre guardare di piu' alle periferie e porsi in ascolto del grido degli ultimi; saper ascoltare il dolore di quanti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Troppo spesso ci si lascia guidare dagli interessi di pochi che stanno bene. Occorre guardare di piu' alle periferie e porsi in ascolto deldegli; saperil dolore di quanti, ...

Tg3web : Il significato del viaggio di Papa Francesco in Canada. Il tema dei migranti in campagna elettorale. Ospite al Tg3… - Corriere : Il Papa in Canada indossa il copricapo indiano e chiede perdono ai nativi - RaiTre : Nella giornata in cui Papa Francesco inizia la sua visita in Canada per incontrare le comunità indigene e fare luce… - GualtieroSanta1 : RT @radio3mondo: Dall'Ucraina ci spostiamo in Canada: 'Papa Francesco riconosce gli effetti 'catastrofici' delle scuole residenziali nelle… - Achille1966 : RT @wushurabbit: Papa Francesco: Niente sesso prima delle nozze. Sul cambio di sesso dei bambini di 4 anni nulla da eccepire. -

Papa a Lac Ste Anne in carrozzina 2.02 Papa a Lac Ste Anne in carrozzina Papa Francesco ha raggiunto il lago Sant'Anna (Lac Ste Anne) in sedia a rotelle e non a bordo di una golf car, come precedentemente annunciato. Un lungo tragitto compiuto lentamente, durante il quale ... Papa: "La Chiesa guarisca, non si difenda dalla verità" Sulle rive erbose del Lago Sant'Anna, a circa 72 km a ovest di Edmonton, meta ogni anno di un pellegrinaggio cattolico dalla fine del XIX secolo proprio nell'odierna festa della santa, papa Francesco lancia un molteplice appello ad ascoltare il "battito materno" della terra, a una fraternità basata sull'unione "dei distanti", a una Chiesa che non si trinceri nella difesa dell'... Italia Oggi Papa Francesco visita il lago sacro dei nativi canadesi Risanare "le ferite del cuore", "i terribili effetti della colonizzazione, il dolore incancellabile di tante famiglie, nonni e bambini", "i traumi delle violenze subite" in passato "dai nostri fratell ... Papa: Chiesa guarisca, no a difesa istituzione contro verità "Ora tutti noi, come Chiesa, abbiamo bisogno di guarigione: di essere risanati dalla tentazione di chiuderci in noi stessi, di scegliere la difesa dell'istituzione anziché la ricerca della verità, di ... 2.02a Lac Ste Anne in carrozzinaha raggiunto il lago Sant'Anna (Lac Ste Anne) in sedia a rotelle e non a bordo di una golf car, come precedentemente annunciato. Un lungo tragitto compiuto lentamente, durante il quale ...Sulle rive erbose del Lago Sant'Anna, a circa 72 km a ovest di Edmonton, meta ogni anno di un pellegrinaggio cattolico dalla fine del XIX secolo proprio nell'odierna festa della santa,lancia un molteplice appello ad ascoltare il "battito materno" della terra, a una fraternità basata sull'unione "dei distanti", a una Chiesa che non si trinceri nella difesa dell'... Che cosa c'è di nuovo in Papa Francesco - ItaliaOggi.it Risanare "le ferite del cuore", "i terribili effetti della colonizzazione, il dolore incancellabile di tante famiglie, nonni e bambini", "i traumi delle violenze subite" in passato "dai nostri fratell ..."Ora tutti noi, come Chiesa, abbiamo bisogno di guarigione: di essere risanati dalla tentazione di chiuderci in noi stessi, di scegliere la difesa dell'istituzione anziché la ricerca della verità, di ...