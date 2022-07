Napoli, Kim ha scelto la maglia numero 3 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Oggi è finalmente diventato ufficiale l’acquisto di Kim dal Fenerbahce. Il difensore andrà ad occupare la casella occupata fino a qualche giorno fa da Kalidou Koulibaly. Dopo il tweet di ufficializzazione ed il benvenuto del presidente De Laurentiis, il club svela anche il numero di maglia scelto dal coreano: indosserà la maglia numero 3. Minjae ha scelto il suo numero di maglia: 3? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Ko4m4GkQ5Z — Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 27, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Oggi è finalmente diventato ufficiale l’acquisto di Kim dal Fenerbahce. Il difensore andrà ad occupare la casella occupata fino a qualche giorno fa da Kalidou Koulibaly. Dopo il tweet di ufficializzazione ed il benvenuto del presidente De Laurentiis, il club svela anche ildidal coreano: indosserà la3. Minjae hail suodi: 3? #ForzaSempre pic.twitter.com/Ko4m4GkQ5Z — Official SSC(@ssc) July 27, 2022 L'articolo ilsta.

DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - sscnapoli : ?? Allenamento mattutino per gli azzurri. Personalizzato in campo per Kim ?? ?? - AlfredoPedulla : Ecco #Kim, il giorno delle visite. La prima e unica scelta del #Napoli per sostituire #Koulibaly ?@Fra__Tringali? - Rrahmanerica : Il Napoli con Kim si sta scatenando, ora ha messo un altro video, hanno perso la testa (Minjae fa quest'effetto, li capisco??) - metapapero : RT @sscnapoli: ?? Allenamento mattutino per gli azzurri. Personalizzato in campo per Kim ?? ?? -