Napoli | Kim è UFFICIALE | il comunicato e l’annuncio di De Laurentiis

Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo del difensore Kim Min-Jae dal Fenerbahce: il comunicato Ora è UFFICIALE: Kim Min-Jae è un nuovo calciatore del Napoli. Ad annunciare l'arrivo del difensore coreano, sia il club azzurro che il presidente Aurelio De Laurentiis sui rispettivi canali social. Benvenuto Minjae! #ADL pic.twitter.com/aX8QFDNm4H— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 27, 2022 IL comunicato – «La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Kim Minjae dal Fenerbahçe SK». ? Benvenuto Minjae ??? https://t.co/0hJyTpdPwh pic.twitter.com/IpxoJnpUh7— Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 27, 2022

