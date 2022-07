Monte Compatri. Consegna anticipata delle reti fognarie (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nella giornata di oggi, mercoledì 27 luglio, con la firma del Sindaco Francesco Ferri, Regione Lazio, Acea Ato2 sono state Consegnate al Comune di Monte Compatri e contestualmente al gestore per la successiva messa in esercizio le tratte delle reti fognarie T58 – T223 – T224 – T44 – S24. Tra cui la dorsale dei comuni di Rocca Priora, Monte Compatri e Grottaferrata SS215 Via Tuscolana, il ramo secondario di Valle Mazzocchio e il ramo principale di Via Acqua Felice. Compreso il sollevamento S24. Gli interventi riguardano un piano straordinario di risanamento delle risorse idriche – Deliberazione della Regione Lazio del 2007 – volti a tutelare le acque superficiali fluviali, lacuali e marino – costiere, per mezzo di adduttrici e ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nella giornata di oggi, mercoledì 27 luglio, con la firma del Sindaco Francesco Ferri, Regione Lazio, Acea Ato2 sono statete al Comune die contestualmente al gestore per la successiva messa in esercizio le tratteT58 – T223 – T224 – T44 – S24. Tra cui la dorsale dei comuni di Rocca Priora,e Grottaferrata SS215 Via Tuscolana, il ramo secondario di Valle Mazzocchio e il ramo principale di Via Acqua Felice. Compreso il sollevamento S24. Gli interventi riguardano un piano straordinario di risanamentorisorse idriche – Deliberazione della Regione Lazio del 2007 – volti a tutelare le acque superficiali fluviali, lacuali e marino – costiere, per mezzo di adduttrici e ...

