Liberato tradito dalla Siae | svelata la sua identità | E' Gennaro Nocerino

Italiantifa: 25 luglio 1943,il duce viene tradito dai suoi sgherri fascisti. Dopo pochi giorni viene liberato dai suoi padroni nazisti…

Un brano del cantautore - rapper napoletano è stato associato al producer conosciuto nel mondo della musica elettronica come 'Herr ...Stando alla Siae, viene fatto notare da chi ha passato al setaccio il web,sarebbe il terzo componente del trio elettronico Future Romance, composto - stando alla pagina ufficiale del gruppo ...Non è la prima volta che l'identità di Liberato, il cantautore-rapper napoletano dal volto incappucciato, viene rivelata. E' successo già in passato (Livio Cori in primis), prima che puntuale arrivass ...A quanto pare, il sito web di Siae e YouTube potrebbero aver tradito Liberato e svelato la sua identità. Ecco cosa sappiamo.