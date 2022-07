L’ex da pelle d’oca: “A Napoli gli anni più belli della mia carriera” (Di mercoledì 27 luglio 2022) In questi giorni è arrivata l’ufficialità: L’ex giocatore del Napoli, José Maria Callejon, è un nuovo giocatore del Granada. Lo spagnolo è tornato nel suo Paese a parametro zero, dopo che il suo contratto con la Fiorentina – club che lo ha accolto dopo l’addio al Napoli – è scaduto. Il calciatore ha rilasciato in queste ore delle dichiarazioni, tornando anche sui suoi anni in azzurro. Ecco quanto evidenziato: “Volevo tornare in Spagna dopo nove anni in Italia. Sono arrivato nel 2013 al Napoli grazie a Rafa Benitez, in Campania ho vissuto sette anni molto positivi, sicuramente i migliori della mia carriera. Nelle ultime due stagioni sono stato a Firenze e adesso volevo tornare a casa. Ho giocato molte partite di alto livello, ho ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) In questi giorni è arrivata l’ufficialità:giocatore del, José Maria Callejon, è un nuovo giocatore del Granada. Lo spagnolo è tornato nel suo Paese a parametro zero, dopo che il suo contratto con la Fiorentina – club che lo ha accolto dopo l’addio al– è scaduto. Il calciatore ha rilasciato in queste ore delle dichiarazioni, tornando anche sui suoiin azzurro. Ecco quanto evidenziato: “Volevo tornare in Spagna dopo novein Italia. Sono arrivato nel 2013 algrazie a Rafa Benitez, in Campania ho vissuto settemolto positivi, sicuramente i migliorimia. Nelle ultime due stagioni sono stato a Firenze e adesso volevo tornare a casa. Ho giocato molte partite di alto livello, ho ...

