La Juve ci prova per il colpo Firmino

Gazzetta_it : Juve, dopo l’addio a De Ligt la prima scelta è Bremer. Ma l’Inter prova a fermarla - ManuelaLocatel4 : Buongiorno, buon mercoledì. La Juve ha pareggiato 2-2 col Barcellona con doppietta di Moise Kean, disputato una buo… - ZonaBianconeri : RT @pogback99: Buon test a Dallas, finisce 2-2, buona prova di #Bremer (da migliorare l'uscita palla) #DiMaria devastante, #Kean in forma,… - pogback99 : Buon test a Dallas, finisce 2-2, buona prova di #Bremer (da migliorare l'uscita palla) #DiMaria devastante, #Kean i… - juve_passion20 : @juventusfc Bella partita, ottima prova per mettere minuti nelle gambe, ma vogliamo sapere di Bremer ?? -

... in difesala coppia Bonucci - Bremer e punta molto sulla fantasia di Di Maria, ma è ancora Kean ad andare in rete: il nuovo pareggio arriva in apertura ripresa e da quel momento la...Lapareggia 2 - 2 con il Barcellona a Dallas , al termine di un match che fornisce spunti ... Dopo qualche incertezza iniziale in impostazione è positiva anche ladi Gleison Bremer , uscito ...DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il grande caldo di Dallas non impedisce a Barcellona e Juventus di dare vita a un match spettacolare in questa fase di p ...Ottima prestazione per la Juve di Allegri, che trova un importante pareggio contro il Barcellona. Doppietta per Kean, super Di Maria ...