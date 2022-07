ITS Academy, la riforma sugli istituti tecnici superiori in Gazzetta Ufficiale [PDF] (Di mercoledì 27 luglio 2022) In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge del 15 luglio del 2022 n99, che contiene la riforma degli istituti tecnici superiori, approvata in via definitiva da Camera e Senato. L'articolo ITS Academy, la riforma sugli istituti tecnici superiori in Gazzetta Ufficiale PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Inè stata pubblicata la legge del 15 luglio del 2022 n99, che contiene ladegli, approvata in via definitiva da Camera e Senato. L'articolo ITS, lainPDF .

