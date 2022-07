Incidenti stradali nel 2021 | il report di ACI e Istat

PugliaStream : Incidenti stradali, due vittime e 5 feriti nella mattinata in Puglia - Th3P3ck : Vorrei che i #CC e la #PoliziaDiStato rendessero noti i numeri degli incidenti stradali e uscite di strada autonome… - ChiodiDonatella : RT @LabParlamento: Sicurezza stradale: #Istat, rispetto al 2019 in calo incidenti e vittime - LabParlamento : Sicurezza stradale: #Istat, rispetto al 2019 in calo incidenti e vittime - Olasz_Baromfi : @lucagrandicelli E sono avvenuti anche incidenti stradali lungo le strade con forse più morti ancora. Ma di questi nessuno parla più.... -

Quanti Nel 2021 sono 2.875 (in media 7,9 al giorno) i morti inin Italia ( +20,0% rispetto all'anno precedente), 204.728 (561/g.) i feriti ( +28,6% ) e 151.875 (416/g.) gli ...L'iniziativa si colloca nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d'Azione Europeo 2021 - 2030 con l'obiettivo di dimezzare il numero di decessi dae ...Per una delle persone ferite non c'è stato nulla da fare. In corso i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro ...Da una lettura del Rapporto ACI-ISTAT sugli incidenti stradali nel 2021 emerge che in media lo scorso anno ci sono stati 7,9 morti, con un +20% rispetto all'anno precedente.