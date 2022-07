GF Vip 7: la prima puntata andrà in onda il 19 settembre (Di mercoledì 27 luglio 2022) È previsto un rinvio per la settima edizione del GF Vip. Come anticipato da Alessandro Rosica sui social, la prima puntata stagionale del reality show targato Canale 5 andrà in onda lunedì 19 settembre, e non lunedì 12 come inizialmente previsto. Alfonso Signorini, insieme alla produzione si sta dando da fare per non deludere le aspettative ed arrivare pronto alla data di debutto. Scopriamo qualche indiscrezione in più al riguardo. GF Vip 7, aggiornamenti sulla programmazione A meno di due mesi dall’inizio della settima stagione del Grande Fratello Vip, qualcosa in riferimento alla programmazione del reality show, è già cambiata. Lunedì 25 luglio 2022, Alessandro Rosica ha divulgato un’informazione molto interessante riguardo al programma targato Canale 5. (L’articolo continua dopo la foto.) “Cambio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 27 luglio 2022) È previsto un rinvio per la settima edizione del GF Vip. Come anticipato da Alessandro Rosica sui social, lastagionale del reality show targato Canale 5inlunedì 19, e non lunedì 12 come inizialmente previsto. Alfonso Signorini, insieme alla produzione si sta dando da fare per non deludere le aspettative ed arrivare pronto alla data di debutto. Scopriamo qualche indiscrezione in più al riguardo. GF Vip 7, aggiornamenti sulla programmazione A meno di due mesi dall’inizio della settima stagione del Grande Fratello Vip, qualcosa in riferimento alla programmazione del reality show, è già cambiata. Lunedì 25 luglio 2022, Alessandro Rosica ha divulgato un’informazione molto interessante riguardo al programma targato Canale 5. (L’articolo continua dopo la foto.) “Cambio ...

