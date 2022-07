Gazzetta – Juve, Aaron Ramsey risolve il contratto (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 18:32:18 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: Il centrocampista gallese, da tempo fuori dal progetto di Allegri, risolve il contratto, rinuncia a parte dell’ultimo anno di stipendio e potrà cercarsi una nuova squadra La Juventus e Aaron Ramsey si separano. La società e il centrocampista gallese hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto che legava Ramsey alla Juve fino al 2023. L’annuncio dei bianconeri tramite i canali social del club: “Ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, Aaron” ANONIMO — Arrivato nell’estate ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 18:32:18 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: Il centrocampista gallese, da tempo fuori dal progetto di Allegri,il, rinuncia a parte dell’ultimo anno di stipendio e potrà cercarsi una nuova squadra Lantus esi separano. La società e il centrocampista gallese hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione delche legavaallafino al 2023. L’annuncio dei bianconeri tramite i canali social del club: “Ufficiale la rescissione delche legavaallantus. In bocca al lupo,” ANONIMO — Arrivato nell’estate ...

