Eyof 2022, gli azzurrini trionfano: nella seconda giornata arrivano sei ori (Di mercoledì 27 luglio 2022) nella seconda giornata di gare, arrivano i primi ori dell'Italia Team agli Eyof di Banská Bystrica 2022. A firmare il primo è Ilaria Finestrone, nel judo. L'azzurra in gara in Slovacchia nei -48kg, ha superato in finale l'azera Aliyeva, vincendo per ippon dopo aver controllato sin dall'inizio il match. Nel suo percorso verso l'oro, la judoka italiana era passata al secondo turno grazie alla posizione nel seed che le aveva garantito un bye e, dopo aver sconfitto la georgiana Rodonaia, aveva superato in semifinale la turca Boga. Sconfitto, invece, nella finale per il bronzo dei -60 kg, Manuel Parlati. Eyof 2022 – foto coni.it Il secondo oro di giornata arriva invece dall'atletica e lo porta in dote Latena Cervone nei ...

