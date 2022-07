Ermal Meta | «gonfiori a viso e testa» | saltano due concerti ma rassicura i fan

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il cantante ha spiegato sui social il suo problema di salute, di cui ancora non conosce le cause: «Pensavo fosse un colpo d’aria, ma non è così. Devo approfondire e risolvere la situazione». Niente show a Peschici e Giffoni, poi su Twitter scaccia le preoccupazioni: «Tranquilli, cortisone e riposo faranno il loro»

