E’ morta Celina Seghi | prima ‘regina’ dello sci | aveva 102 anni

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – La leggendasci, campionessa attiva soprattutto negliQuaranta e Cinquanta, èla notte scorsa a Pistoia all’età di 102. In vent’di agonismo la sciatrice si aggiudicò ben venticinque titoli italiani. Ribattezzata “la signora delle nevi”, era nata all’Abetone, sulle montagne pistoiesi, nel 1920, pochi mesidi Zeno Colò, altro mitosci italiano anche lui originario dell’Abetone. Nella sua lunga carriera,ha vinto ben 37 medaglie ai campionati italiani di sci (25 ori, 7 argenti e 5 bronzi) di cui la, nel 1934, ad appena 14conquistando il bronzo nello slalom speciale. L’anno della sua esplosione fu il ...

