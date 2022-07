David Harbour e Pedro Pascal star della miniserie My Dentist' s Muder Trial

FedeFardy : Sto iperventilando da dieci minuti - Iarrytraincr : io poi non sono ancora riuscita a processare il fatto che pedro sia joel e mi aggiungono ancora lo short film gay c… - Alecs_wray : Ehi #Marvel, l’unico film che devi fare uscire è quello su Red Guardian con David Harbour. - badtasteit : #DavidHarbour e #PedroPascal star della miniserie #MyDentistsMurderTrial - zazoomblog : David Harbour e Pedro Pascal reciteranno insieme nella nuova miniserie true crime di HBO - #David #Harbour e… -

Pedro Pascal esaranno i protagonisti della miniserie My Dentist's Murder Trial , progetto in fase di sviluppo per HBO. La serie si ispira all'articolo scritto per il New Yorker da James Lasdun, ...@Instagrame Pedro Pascal per la prima volta insieme: gli attori che hanno recitato in due dei migliori titoli di Netflix, rispettivamente Stranger Things e Narcos , si ritroveranno sullo stesso ...I due attori David Harbour e Pedro Pascal saranno i protagonisti di una nuova miniserie intitolata My Dentist's Muder Trial. HBO ha annunciato la produzione di una nuova miniserie intitolata My Dentis ...David Harbour e Pedro Pascal insieme nella nuova serie true crime di HBO, sia come interpreti che produttori: i primi dettagli ...